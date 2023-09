Girona comanda La Liga

A formação visitante até marcou primeiro, logo aos quatro minutos, num penálti convertido pelo kosovar Vedat Muriqi, mas os anfitriões resolveram o jogo ainda na primeira parte, rumo ao quinto triunfo consecutivo.



David Lopez, aos 26 minutos, o ucraniano Artem Dovbyk, aos 33, de grande penalidade, Ivan Martin, aos 37, e o venezuelano Yangel Herrera, aos 45, viraram o embate para 4-1.



Na segunda parte, os catalães ainda aumentaram a vantagem, por intermédio do brasileiro Savio, aos 57 minutos, antes do forasteiro Abdon Prats saltar do banco e ‘bisar’, aos 89 e 90+5.



O médio português Samuel Costa foi titular no Maiorca, sendo substituído aos 78 minutos.



O Girona passou a contar 16 pontos, à condição mais um do que o Real Madrid, que se desloca no domingo ao reduto do vizinho Atlético de Madrid, e três face a FC Barcelona (recebe hoje o Celta de Vigo) e Athletic (2-0 fora ao Alavés, sexta-feira).