Atlético Mineiro na final da Taça Libertadores

O Atlético Mineiro, que já conquistou o troféu uma vez, em 2013, vai encontrar no jogo decisivo, em 30 de novembro, o vencedor da outra meia-final, entre o Botafogo e o Peñarol, muito bem encaminhada para a equipa treinada por Artur Jorge, que goleou por 5-0 na primeira mão, no Rio de Janeiro.O Botafogo, que nunca venceu a Taça Libertadores e se desloca esta quarta-feira a Montevideu para disputar o segundo encontro com os uruguaios, lidera o campeonato brasileiro, com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, enquanto o Atlético Mineiro é 10.º classificado, a 23 pontos de distância.