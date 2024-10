Atlético Mineiro quase na final da Libertadores

A formação brasileira vai, assim, com uma robusta vantagem para o encontro da segunda mão, marcado para a próxima terça-feira no Estádio Monumental, em Buenos Aires, que será também o palco da final da prova, em 30 de novembro.As meias-finais prosseguem esta quarta-feira, com a receção dos brasileiros do Botafogo, do treinador português Artur Jorge, aos uruguaios do Peñarol.Os conjuntos brasileiros conquistaram as últimas cinco edições da Taça Libertadores, por intermédio do Flamengo, em 2019, com Jorge Jesus ao comando, e 2022, o Palmeiras, de Abel Ferreira, em 2020 e 2021, e o Fluminense, em 2023.Antes destes cinco triunfos, ganhou o River Plate, em 2018, após uma controversa final com o Boca Juniors, com segunda mão no Estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid.