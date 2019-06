Avançado camaronês Joel Tagueu dispensado da CAN por problema cardíaco

Lusa Comentários 24 Jun, 2019, 18:07 | Futebol Internacional

"O médico dos 'Leões Indomáveis', o professor William Ngatchou, detetou no avançado Joel Tagueu (...) uma anomalia na implantação de uma artéria coronária, com o sério risco de morte súbita", anunciou a federação camaronesa, em comunicado.



O organismo acrescenta que, por conselho médico, o selecionador, o holandês Clarence Seedorf, decidiu prescindir do jogador a menos de 24 horas da estreia na CAN2019, frente à Guiné-Bissau.



Noutras publicações, foi adiantado que a federação já fez um pedido para poder substituir o avançado.



Joel esteve no Marítimo desde janeiro de 2018 até o final da última época, tendo feito o registo de 49 jogos e 19 golos no emblema madeirense, do qual despediu em maio, por regressar aos brasileiros do Cruzeiro, que haviam emprestado o avançado.



Os Camarões estreiam-se na CAN na terça-feira, diante da Guiné-Bissau, em jogo do grupo F, no qual estão ainda o Gana e o Benim.