Futebol Internacional
Avançado Strand Larsen é a contratação mais cara de sempre do Crystal Palace
O avançado Jorgen Strand Larsen, que atuava no Wolverhampton, é reforço do Crystal Palace e tornou-se na contratação mais cara da história do emblema londrino, anunciou hoje o atual 15.º classificado da Liga inglesa de futebol.
No seu site oficial, o Palace confirmou a contratação do jogador de 25 anos até junho de 2030, num “negócio recorde” do clube, mas não divulgou o valor pago para contar com o internacional norueguês.
De acordo com a imprensa britânica, o Crystal Palace terá pago 56 milhões de euros (ME) pela transferência de Strand Larsen. O norueguês supera assim os números do extremo galês Brennan Johnson, que no último verão trocou o Tottenham pelo Palace por 46 ME.
O avançado estava há duas temporadas no Wolverhampton, atual último classificado da Premier League, e marcou até agora apenas um golo na prova.
Antes, Strand Larsen, 24 vezes internacional pelo seu país, passou pelo Celta Vigo, de Espanha, e o Groningen, dos Países Baixos, depois de alinhar no Sarpsborg, clube em que fez toda a formação e iniciou a carreira.
LG // MO
De acordo com a imprensa britânica, o Crystal Palace terá pago 56 milhões de euros (ME) pela transferência de Strand Larsen. O norueguês supera assim os números do extremo galês Brennan Johnson, que no último verão trocou o Tottenham pelo Palace por 46 ME.
O avançado estava há duas temporadas no Wolverhampton, atual último classificado da Premier League, e marcou até agora apenas um golo na prova.
Antes, Strand Larsen, 24 vezes internacional pelo seu país, passou pelo Celta Vigo, de Espanha, e o Groningen, dos Países Baixos, depois de alinhar no Sarpsborg, clube em que fez toda a formação e iniciou a carreira.
LG // MO