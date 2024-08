Avançado Toni Martínez troca FC Porto pelo Alavés

Os moldes do negócio não foram detalhados pelo clube basco, mas, horas depois, os 'dragões' informaram que a transferência "rende dois milhões de euros (ME) fixos, incluindo um variável que poderá atingir os 2,025 ME".



"A FC Porto SAD assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que esta transferência não contou com qualquer intervenção de intermediação", acrescentaram, em comunicado publicado no sítio oficial do emblema 'azul e branco' na Internet.



Toni Martínez fez 32 golos e sete assistências em 140 jogos pelo FC Porto, ao qual tinha chegado em 2020/21, oriundo do Famalicão, por 3,2 ME, mas nunca se impôs nas opções iniciais e foi afastado dos trabalhos da equipa principal na reta final da época passada pelo então treinador 'azul e branco' Sérgio Conceição.



Apesar de ter sido reintegrado pelo novo técnico, Vítor Bruno, no arranque da preparação para 2024/25, o ponta de lança, de 27 anos, continuou sem espaço e cumpriu apenas quatro minutos como suplente utilizado na vitória nos Açores perante o Santa Clara (2-0), na segunda jornada da I Liga.



Vencedor de um campeonato, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e duas Supertaças Cândido de Oliveira pelo FC Porto, Toni Martínez está de regresso ao seu país, no qual completou um percurso formativo dividido entre Real Murcia e Valência, sendo que, mais tarde, representou Valladolid (2017/18), Rayo Majadahonda e Lugo (ambos em 2018/19), sempre por empréstimo dos ingleses do West Ham.



O avançado é a 10.ª saída dos 'dragões' na janela de transferências de verão, e terceira no eixo ofensivo, que também ficou sem o iraniano Mehdi Taremi, reforço do campeão italiano Inter Milão a custo zero, e o brasileiro Evanilson, adquirido pelos ingleses do Bournemouth por 37 ME fixos, mais 10 ME em variáveis, mas já viu chegar Samu Omorodion e Deniz Gül, provenientes dos espanhóis do Atlético de Madrid e dos suecos do Hammarby por 15 ME e 4,5 ME, respetivamente.