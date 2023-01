Avançado Wout Weghorst vai jogar no Manchester United até final da época

“O Manchester United tem o prazer de confirmar que Wout Weghorst juntou-se ao clube por empréstimo do Burnley até junho de 2023. O atacante neerlandês foi emprestado ao Besiktas nesta temporada, tendo marcado nove golos e anotado quatro assistências em 18 partidas”, escreveu o emblema de Manchester, em comunicado.



Em declarações aos meios de comunicação do clube, o internacional pelos Países Baixos em 19 ocasiões disse que se sente um "privilegiado" por assinar pelo United e “vestir a famosa camisola vermelha”.



"Sinto-me privilegiado por ingressar no Manchester United. Já joguei contra o clube no passado e é uma sensação fantástica ter agora a chance de vestir a famosa camisa vermelha. Vi o progresso do United sob o comando de Erik ten Hag nesta temporada e mal posso esperar para começar”, manifestou o avançado de 30 anos.



No United, atual quarto classificado da Premier League, Weghorst vai partilhar o balneário com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes.