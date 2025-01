Barcelona e Atl. Madrid apurados na Taça do Rei

Poucos dias após triunfar na final da Supertaça espanhola, diante do rival Real Madrid (5-2), os catalães, recordistas de troféus da Taça (31), impuseram-se por 5-1 aos sevilhanos, que continuam privados de William Carvalho, lesionado, e perderam esta semana o guarda-redes Rui Silva para o Sporting.



Gavi, aos três minutos, o francês Jules Koundé, aos 27, o brasileiro Raphinha, aos 58, Ferran Torres, aos 67, e Lamine Yamal, aos 75, marcaram os golos dos "blaugrana", antes de o brasileiro Vitor Roque, que está cedido pelo "Barça", reduzir para os forasteiros, aos 84, na partida dos oitavos de final.



O Atlético de Madrid, semifinalista na época passada, também aplicou uma goleada para seguir para a próxima ronda, por 4-0, no reduto do Elche, do segundo escalão, para reforçar o recorde do clube, com a 15.ª vitória consecutiva em todas as provas.



O norueguês Alexander Sorloth "bisou" no primeiro tempo, aos oito e 29 minutos, este de grande penalidade, enquanto na etapa complementar coube a Rodrigo Riquelme, aos 61, e ao argentino Julián Álvarez, aos 75, fixar o resultado.