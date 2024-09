Barcelona entra a perder na nova Champions

Também na quinta-feira, o Arsenal foi a Bérgamo arrancar um nulo com a Atalanta, com o guarda-redes Raya como ‘heroi’ para os londrinos, e o Atlético Madrid precisou dos descontos para bater na capital espanhola o Leipzig (2-1).Destaque ainda para o Bayer Leverkusen, que assinalou o seu regresso à ‘Champions’ com uma goleada em Roterdão frente ao Feyenoord (4-0), num ‘festival’ de Wirtz.No sempre ‘ameaçador’ Rajko Mitic, em Belgrado, o Benfica acabou por ‘sobreviver’ e, com uma excelente primeira parte, resolveu a questão, graças a uma dupla turca composta por Akturkoglu (09 minutos) e Kokçu (29).O angolano Milson ainda reduziu para o campeões sérvios, aos 86 minutos, mas Lage acabou mesmo por somar o segundo triunfo no seu retorno a técnico principal dos ‘encarnados’, após o 4-1 com o Santa Clara na I Liga.O futebol luso começa assim de forma vitoriosa o novo formato da ‘Champions’, depois do Sporting ter batido na terça-feira o Lille, em Alvalade, por 2-0.Já o FC Barcelona viveu a sua primeira noite negativa sob o comando do treinador germânico Hansi Flick, que vinha de um arranque da La Liga só com triunfos, em cinco jogos.No Louis II, Eric García, logo aos 11 minutos, viu vermelho direto para os catalães e, aos Akliouche, aos 16, deu vantagem ao Mónaco. Yamal, no seu primeiro golo de sempre na prova, ainda refez a igualdade, aos 28, mas Ilenikhena, aos 71, resolveu a partida para a formação da casa.Em Itália, Rui Patrício, histórico guarda-redes luso, foi suplente na Atalanta e viu um seu colega de posição, o espanhol Raya, a ser determinante, mas na baliza do Arsenal. O espanhol defendeu uma grande penalidade de Retegui, aos 51 minutos, e fez o quase impossível parando a recarga, quando a Atalanta já começava a festejar golo.O nulo manteve-se até final, numa partida com nova desilusão inglesa, depois do também 0-0 do Manchester City na receção ao Inter Milão.Em Madrid, André Silva assistiu do banco ao desaire do Leipzig, que até esteve a ganhar, com um golo de Dzeko, logo aos quatro minutos, mas que acabou por permitir a reviravolta da equipa da casa.O francês Griezmann, aos 28 minutos, refez a igualdade e, aos 90, assistiu o uruguaio Gimenez, levando o Wanda Metropolitano à ‘loucura’.Depois de uma temporada fantástica em 2024/25, o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, regressou à ‘Champions’ com um aviso para os rivais, demonstrando que quer entrar na luta pelo título, ao golear nos Países Baixos o Feyenoord.Tudo ficou resolvido na primeira parte, com um ‘bis’ de Wirtz, aos cinco e 26 minutos, que, além de ‘faturar’, assinou uma exibição de grande nível. Grimaldo, ex-Benfica, também marcou, aos 30, e Timon Wellenreuther, com um autogolo, entrou de forma infeliz igualmente na contagem.O Brest, estreante absoluto na Liga dos Campeões, deu início à sua campanha com um triunfo caseiro sobre o Sturm Graz, por 2-1. O senegalês Sima, aos 56 minutos, fez o golo da histórica vitória dos franceses.





(Com Lusa)