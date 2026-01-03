Barcelona sofre mas vence

Num encontro em que sentiram bastante dificuldades, os ‘blaugrana’ apenas puderam respirar nos últimos minutos, graças a dois golos marcados por jogadores saídos do banco, primeiro num grande remate de Dani Olmo (86) e depois por Lewandowski (90), ambos a passe de Fermín, também ele suplente utilizado.



No seu regresso ao terreno do Espanyol após a polémica transferência no verão, o guarda-redes Joan García foi o melhor em campo, com algumas defesas de enorme qualidade a impedirem que os ‘periquitos’ se adiantassem e pudessem voltar a vencer o rival da cidade de Barcelona, algo que não acontece desde 21 de fevereiro de 2009 para o campeonato.



O FC Barcelona mantém-se na liderança, com 49 pontos, mais sete do que o Real Madrid, que recebe no domingo o Bétis, enquanto o Espanyol está na quinta posição, com 33.



O português Martim Neto marcou pelo segundo encontro consecutivo pelo Elche, ainda sem André Silva, mas o remate certeiro, aos 30 minutos, foi insuficiente para evitar a derrota caseira por 3-1 frente ao Villarreal, que marcou por Alberto Moleiro (07), Georges Mikautadze (13) e Alfonso Pedraza (83).



Com este triunfo, o Villarreal, que não contou com o castigado Renato Veiga, subiu ao terceiro lugar, com 38 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid (mais um jogo), enquanto o Elche está num tranquilo nono posto, com 22.



O Celta de Vigo ascendeu ao sétimo lugar, depois de golear em casa o Valência, por 4-1, com os portugueses Thierry Correia e André Almeida a jogarem os 90 minutos, mas sem evitarem o quinto encontro sem vencer dos valencianos.



Borja Iglesias (33, de penálti, e 59), Jones El-Abdellaoui (83) e Hugo Álvarez (90+4) marcaram os golos dos galegos, com o Valência a reduzir por Pepelu (70), que falhou um penálti (07) e terminou o jogo na baliza.



O guarda-redes Julen Agirrezabala, em claras dificuldades, ainda aguentou até ao quarto golo do Celta, mas acabou por ser substituído pelo médio, com as imagens televisivas a mostrarem o capitão dos galegos Iago Aspas a pedir calma aos seus companheiros, para que não atacassem mais e segurassem apenas a bola.



O Celta passou a somar 26 pontos, a dois do Bétis (menos um jogo), que ocupa o sexto posto, último de acesso às competições europeias, enquanto o Valência é 17.º, com 16, podendo cair para zona de despromoção, caso o Girona vença no domingo em casa do Maiorca.



Os galegos ultrapassaram na classificação o Athletic Bilbau (oitavo), que não foi além de um empate a um golo em casa do Osasuna (12.º), no seu terceiro encontro seguido sem vencer.