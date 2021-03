Bartomeu em liberdade sem restrições

Josep Maria Bartomeu, antigo presidente do Barcelona que foi detido segunda-feira pela polícia da Catalunha, foi posto em liberdade sem restrições ou medidas adicionais segundo o jornal "A Marca", ao final da manhã desta terça-feira, depois de ter sido presente a juiz.





O ex-presidente do Barcelona, ficou em liberdade condicional depois de invocar o direito de não prestar declarações, esta terça-feira, perante a juíza Ariadna Gil, tal como Jaume Masferrer.



O antigo presidente do Barcelona e o respetivo assessor saem, assim, em liberdade depois de passarem a noite detidos, mas vão continuar a ser alvos de investigação.



A imprensa espanhola garante, também, que o Barcelona surge no processo como parte "prejudicada" e não como "investigada".



A investigação, recorde-se, está ligada ao caso em que o Barcelona terá, alegadamente, contratado a empresa I3 Venture, durante três anos, com a finalidade de denegrir publicamente a imagem de alguns jogadores, ex-jogadores e figuras da oposição.