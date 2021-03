Polícia faz buscas no FC Barcelona e detém ex-presidente Bartomeu

A Polícia da Catalunha está a levar a cabo uma vasta operação para investigar eventuais irregularidades na gestão do Barcelona. A Área Central de Crimes Económicos esteve esta manhã a fazer buscas em várias instalações do clube.



Josep Maria Bartomeu, que em Outubro de 2020 se demitiu da presidência do clube, foi detido durante a manhã.



Além do antigo presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu, terão sido ainda detidos o diretor geral do clube Óscar Grau, o responsável dos serviços jurídicos Román Gómez Pontí e Jaume Masferrer, assessor da presidência, de acordo com o El País. A informação ainda não esta confirmada oficialmente e alguns meios de comunicação social falam de três detido e outros de quatro detidos.







As buscas estão relacionadas com o caso denominado 'Barçagate', que partiu de uma denúncia de um grupo de adeptos, cujo processo segue em segredo de justiça até 10 de março, e, segundo a imprensa espanhola, relaciona-se, entre outros, com uma campanha de difamação levada a cabo contra concorrentes da administração de Bartomeu.



Bartomeu, de 58 anos, foi presidente do 'Barça' entre 2014 e 2020, com Carles Tusquets a sucedê-lo, de forma interina, a partir de outubro do ano passado, após muita pressão de adeptos e até de atletas, como o futebolista argentino Lionel Messi, que 'ameaçou' sair no verão de 2020.





Esta é a segunda operação realizada no Barcelona. A anterior data de 5 de julho. A notícia inicial do "Barçagate" foi revelada em fevereiro do ano passado, pela SER.







Para o próximo domingo estão marcadas eleições para a presidência do clube.





