Bayer Leverkusen e Arsenal empatam na primeira mão dos oitavos de final

Os germânicos adiantaram-se logo no arranque da segunda parte, aos 46 minutos, com um golo do capitão Robert Andrich, mas os britânicos igualaram perto do fim, aos 89, num penálti do suplente Kai Havertz, que marcou à equipa na qual concluiu a sua formação e se estreou como sénior.



Líder isolado da Premier League, o Arsenal vinha de oito vitórias em outras tantas jornadas na fase de liga da Liga dos Campeões e não ganhou pela primeira vez ao nono embate na atual edição da prova, após aceder de forma direta aos ‘oitavos’, ao contrário do Bayer Leverkusen, qualificado através do play-off.



A primeira mão dos ‘oitavos’ fecha hoje com mais três jogos, incluindo a visita do Sporting, único representante português ainda em ação na principal competição europeia de clubes, aos noruegueses do Bodo/Glimt, estando as partidas da segunda mão agendadas para 17 e 18 de março.