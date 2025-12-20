Futebol Internacional
Bayer Leverkusen vence em Leipzig e chega ao terceiro lugar na Bundesliga
O Bayer Leverkusen apanhou hoje o Leipzig no terceiro lugar da Liga alemã de futebol, após vencer precisamente no campo do emblema do leste germânico, por 3-1, numa partida da 15.ª jornada em que esteve a perder.
O Bayer somou a segunda vitória seguida na Bundesliga, enquanto o Leipzig sofreu a segunda derrota consecutiva, situação que deixou os dois clubes empatados no terceiro posto, com 29 pontos, a três do Borussia Dortmund, o novo segundo classificado, e a nove do Bayern Munique, que nesta ronda ainda visita o Heidenheim.
O austríaco Xaver Schlager, aos 35 minutos, ainda deu vantagem à formação da casa, mas o Leverkusen deu a volta ainda na primeira parte, pelo francês Martin Terrier, aos 40, e pelo checo Patrik Schick, aos 44, com o jovem Montrell Culbreath, de apenas 18 anos, a confirmar o triunfo, aos 90+7.
No quinto posto, com 27 pontos, está agora com Hoffenheim, que ficou a zero (0-0) no campo do Estugarda (sexto, com 26), que contou com Tiago Tomás a titular.
O guarda-redes Daniel Heuer Fernandes e o extremo Fábio Balde foram titulares no empate caseiro do Hamburgo com o Eintracht Frankfurt (1-1), numa partida em que Fábio Vieira, lançado na segunda parte, ainda festejou o que seria o golo da vitória para a equipa da casa, mas o lance acabou anulado pelo VAR.
Por seu lado, Dzenan Pejcinovic assinou um ‘hat-trick’ no Wolfsburgo, mas não conseguiu impedir a derrota da sua equipa na receção ao Friburgo, por 4-3, num embate entre emblemas que, esta época, tentam permanecer na Bundesliga.
Nessa luta, Diogo Leite foi titular na vitória do Union Berlim no campo do Colónia (1-0), resultado que deixou a equipa da capital bem tranquila no oitavo posto, com 21 pontos, já 10 acima da zona de descida.
O austríaco Xaver Schlager, aos 35 minutos, ainda deu vantagem à formação da casa, mas o Leverkusen deu a volta ainda na primeira parte, pelo francês Martin Terrier, aos 40, e pelo checo Patrik Schick, aos 44, com o jovem Montrell Culbreath, de apenas 18 anos, a confirmar o triunfo, aos 90+7.
No quinto posto, com 27 pontos, está agora com Hoffenheim, que ficou a zero (0-0) no campo do Estugarda (sexto, com 26), que contou com Tiago Tomás a titular.
O guarda-redes Daniel Heuer Fernandes e o extremo Fábio Balde foram titulares no empate caseiro do Hamburgo com o Eintracht Frankfurt (1-1), numa partida em que Fábio Vieira, lançado na segunda parte, ainda festejou o que seria o golo da vitória para a equipa da casa, mas o lance acabou anulado pelo VAR.
Por seu lado, Dzenan Pejcinovic assinou um ‘hat-trick’ no Wolfsburgo, mas não conseguiu impedir a derrota da sua equipa na receção ao Friburgo, por 4-3, num embate entre emblemas que, esta época, tentam permanecer na Bundesliga.
Nessa luta, Diogo Leite foi titular na vitória do Union Berlim no campo do Colónia (1-0), resultado que deixou a equipa da capital bem tranquila no oitavo posto, com 21 pontos, já 10 acima da zona de descida.