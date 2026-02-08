Bayern dá mão-cheia de golos ao Hoffenheim

Na Allianz Arena, em Munique, dois penáltis arrancados por Luis Díaz, que já representou o FC Porto, convertidos por Harry Kane, aos 20 e 45 minutos, e um golo do colombiano, aos 45+2, a passe do goleador inglês, marcaram a primeira parte do encontro.



O Hoffenheim, reduzido a 10 elementos desde os 17 minutos, por expulsão do nigeriano Kevin Akpoguma, ainda reagiu ao primeiro golo e chegou ao empate pelo croata Andrej Kramaric, aos 35, na sequência de um ‘brinde’ do guarda-redes Manuel Neuer.



Na segunda parte, e apesar da postura positiva do Hoffenheim, que nunca desistiu de procurar o golo, Luis Díaz elevou para 4-1, aos 62 minutos, servido de ‘bandeja’ pelo francês Michael Olise, ‘matando’ o jogo, e elevou ainda para 5-1, aos 89.



O Bayern Munique, que regressou aos triunfos após o empate com o Hamburgo (2-2) e a derrota com o Augsburgo (2-1), segue isolado na liderança da Bundesliga, com 54 pontos, com seis de vantagem sobre o Borussia Dortmund, segundo (48).



O Hoffenheim, que hoje viu a série de cinco vitórias consecutivas interrompidas, é terceiro, com 42 pontos – a 12 do líder -, mas viu o Leipzig, quarto posicionado, ficar mais próximo, a três pontos (39).



O Leipzig venceu por 2-1 em casa do Colónia, com um ‘bis’ do austríaco Christoph Baumgartner, aos 29 e 56 minutos, regressando aos triunfos após um empate e uma derrota. O Colónia ainda empatou a 1-1 por Jan Thielmannm, aos 51.



O Colónia é 10.º classificado, com 23 pontos, com um de vantagem sobre o trio formado por Hamburgo (11.º, com menos um jogo), Borussia Mönchengladbach (12.º) e Augsburgo (13.º), todos com 22, e a dois do Union Berlim (nono, com 25).

