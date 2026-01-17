Futebol Internacional
Bayern goleia em Lepizig e mantém distância para Borussia Dortmund na Liga alemã
O Bayern Munique goleou hoje o Leipzig, por 5-1, após ter estado a perder no desafio da 18.ª jornada da Liga alemã de futebol, e manteve a distância para o vice-líder, Borussia Dortmund, que também venceu hoje.
Líder do campeonato com 50 em 54 pontos possíveis, fruto de 16 triunfos e dois empates, a formação da Baviera esteve em desvantagem no estádio do Leipzig, após golo de Rômulo, aos 20 minutos, mas ‘virou’ o resultado na segunda parte com golos de Gnabry, aos 50, Harry Kane, melhor marcador da prova, com 21 tentos, Tah, aos 67, Pavlovic, aos 83, e de Olise, aos 88.
Num jogo em que os portugueses Raphael Guerreiro e David Daiber ficaram no banco de suplentes e Musiala regressou ao relvado, após mais de seis meses afastado, a equipa treinada por Vincent Kompany comanda a Bundesliga com mais 11 pontos do que o mais direto perseguidor, o Borussia Dortmund.
A equipa ‘amarela e negra’ recebeu e venceu o ‘lanterna-vermelha’ St. Pauli, por 3-2, num desafio em que esteve a vencer por 2-0, com golos de Julian Brandt (45+1 minutos) e de Adeyemi (54), este com assistência do português Fábio Silva, antes de a equipa de Hamburgo igualar, por James Sands (62) e de Ricky Jade-Jones (72). A vantagem da equipa anfitriã seria reposta, por Emre Can, de penálti (90+5).
O terceiro lugar é agora ocupado pelo Hoffenheim, que abriu a segunda volta com um triunfo por 1-0 na receção ao Bayer Leverkusen, sexto classificado, selado com um golo do médio Wouter Berger, passando a somar 33 pontos, mais um do que o quarto classificado, o Leipzig.
Na segunda metade da tabela, o Colónia esteve a perder em casa com o 17.º e penúltimo classificado, o Mainz, após o golo de Stefan Bell, aos 29 minutos, mas operou a reviravolta com um ‘bis’ de Ragnar Ache, aos 57 e aos 85, tendo subido à 10.ª posição, com 20 pontos.
Já o Wolfsburgo, 12.º classificado, com 19 pontos, e o Heidenheim, 16.º, com 13, empataram 1-1, num jogo em que o Heidenheim se adiantou, por Adrian Beck, aos 45+1 minutos, antes de Moritz Jenz igualar para os anfitriões, aos 80, enquanto o Hamburgo, 14.º classificado, com 17 pontos, e o Borussia Mönchengladbach, 11.º, com 20, empataram 0-0.
