Bayern Munique goleia em casa do Estugarda antes do Sporting para a `Champions`

Com o internacional português Raphaël Guerreiro a titular, bem como o ex-FC Porto colombiano Luís Diaz, que o sorteio colocou no caminho de Portugal no Mundial2026, o Bayern chegou à vantagem pelo austríaco Konrad Laimer, aos 11 minutos.



Na segunda parte, o inglês Harry Kane saiu do banco para fazer um 'hat-trick' em 22 minutos, marcando aos 66, a passe de Joshua Kimmich, aos 82, na conversão de uma grande penalidade, e aos 88, servido pelo francês Michael Olise, e o croata Josip Stanisic também marcou, aos 78, a passe de Luís Diaz.



O Bayern lidera com 37 pontos, com 11 de vantagem para o Leipzig, segundo, que ainda hoje recebe o Eintracht Frankfurt, enquanto o Estugarda, que perdeu os primeiros pontos em casa, segue em sexto, com 22, mas nesta jornada ainda pode ‘cair’ da zona de acesso às provas da UEFA.



Na terça-feira, o Bayern de Munique, terceiro classificado da fase liga da Liga dos Campeões, com 12 pontos, a três do líder Arsenal, recebe o Sporting, oitavo com 10, para a sexta de oito jornadas.



O Augsburgo venceu em casa o Bayer Leverkusen, que marcou passo na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com golos do grego Dimitrios Giannoulis (1-0), aos seis minutos, e Anton Kade (2-0), aos 28.



Com a segunda derrota consecutiva na Bundesliga, o Bayer Leverkusen segue na quarta posição, com 23 pontos, mas em ‘queda’ e a poder perder posições, enquanto o Augsburgo é 13.º, com 13.



O Colónia deixou escapar a vitória na receção ao St. Pauli e segue há quatro jogos no campeonato sem vencer ao permitir o empate nos descontos por Ricky-Jade Jones, aos 90+4 minutos, depois de ter chegado à vantagem por Said El Mala, aos 51.



Com este resultado, o Colónia segue em oitavo, com 16 pontos, enquanto o St. Pauli é 17.º e penúltimo classificado, com oito, mantendo-se abaixo da linha de permanência.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Wolfsburgo venceu por 3-1 na receção ao Union Berlin, com golos do austríaco Patrick Wimmer, aos 10 minutos, do argelino Mohamed Amoura, aos 30, que tinha assistido para o primeiro, e do croata Lovro Majer, aos 59. O União Berlin reduziu pelo francês Stanley Nsoki, aos 68.



O Wolfsburg segue em 14.º, com 12 pontos, ao alcance do Hamburgo, que é 15.º, também com 12, mas menos um jogo, enquanto o Union Berlim ocupa o 12.º lugar, com 15.



O Heidenheim venceu em casa por 2-1 o Friburgo, que marcou primeiro pelo suíço Johan Mazambi, com uma reviravolta concretizada com golos de Patrick Mainka, aos 59, e Stefan Schimmer, aos 90+4.



Com os três pontos conquistados, o Heidenheim segue em 16.º, com 11, sendo o primeiro emblema acima da linha de virtual de despromoção, enquanto o Friburgo segue, à condição, em nono, com 16.

