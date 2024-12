Bayern Munique goleia Leipzig e volta aos triunfos na Liga alemã

Frente ao quarto classificado da Bundesliga, a equipa de Vincent Kompany marcou logo ao primeiro minuto, por Musiala, com Sesko a empatar no minuto seguinte, dando a ilusão de um jogo renhido -- o Bayern marcou depois quatro golos sem resposta, por Laimer (25), Kimmich (36), Sané (75) e Davies (78).



Raphael Guerreiro entrou pelos bávaros, aos 83 minutos, enquanto André Silva substituiu Sesko, aos 74 minutos, para refrescar a frente de ataque dos forasteiros, que vinham de duas vitórias consecutivas na Bundesliga.



O Leipzig, que recebe o Sporting em janeiro, na próxima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, volta às derrotas e pode ser igualado pelo Friburgo, quinto, além de ver os atuais ocupantes do pódio fugir.



O Bayern lidera com 36 pontos, voltando aos triunfos após cair diante do Mainz (2-1) na ronda anterior, mais sete do que o campeão em título e segundo classificado, o Bayer Leverkusen, que no sábado recebe o Friburgo.