Bayern reforça liderança na Alemanha

No Europa-Park Stadion, o ponta de lança inglês Harry Kane colocou os bávaros no comando da partida, à passagem do minuto 15, uma vantagem que foi dilatada no segundo tempo, por intermédio do central sul-coreano Kim Min-Jae (54).



O Friburgo ainda reduziu por Matthias Ginter (68), ainda assim insuficiente para impedir o terceiro desaire seguido para os locais, num jogo em que o luso Raphaël Guerreiro alinhou de início no Bayern e deu lugar na segunda parte ao compatriota João Palhinha, que regressou à competição, após dois meses de ausência, por lesão.



A equipa comandada pelo belga Vicent Kompany passa a comandar a prova com 48 pontos, contra os 42 do Leverkusen, segundo posicionado, e 36 do Eintracht Frankfurt, terceiro e com o jogo desta ronda por disputar.



Em Leipzig, Florian Wirtz serviu o checo Patrik Schick (18) e o espanhol Aleix Garcia (36) para estes deixarem os 'farmacêuticos' confortáveis no primeiro tempo, mas David Raum (41) encurtou distâncias para o emblema que a meio da semana derrotou o Sporting (2-1) na Liga dos Campeões.



Na reta final da partida, um golo na própria baliza do ex-Vitória de Guimarães Tapsoba (85) fixou o resultado em 2-2, o mesmo com que terminou o Borussia Dortmund-Werden Bremen.



Reduzido a 10 elementos no Signal Iduna Park, face ao vermelho direto exibido ao central Schlotterbeck (21 minutos), o Dortmund até marcou primeiro, pelo guineense Guirassy (28), e conseguiu mesmo estar a vencer por dois golos de vantagem, quando o austríaco Marco Friedl (51) foi infeliz ao anotar um autogolo.



Porém, o Bremen restabeleceu a igualdade em poucos minutos, precisamente através de dois ex-jogadores do Borussia, Leonardo Bittencourt (65) e Marvin Ducksch (72), possibilitando ao Leipzig ocupar a quinta posição, com 32 pontos, os mesmos do quarto classificado Estugarda, derrotado hoje no reduto do Mainz (2-0), sexto.



A recuperar posições na tabela está o Augsburgo, face ao terceiro triunfo seguido na prova, desta vez na receção ao ‘aflito’ Heidenheim (2-1).