Futebol Internacional
Mundial 2026
Bélgica goleia Tunísia
O futebolista do Benfica Dodi Lukebakio participou na goleada da Bélgica sobre a Tunísia, por 5-0, em Bruxelas, ao marcar o quarto golo dos ‘diabos vermelhos’ no Estádio Rei Balduíno.
No segundo particular de preparação para o Mundial2026, que arranca na quinta-feira, os belgas abriram o marcador aos 28 minutos, quando Leandro Trossard finalizou de muito perto após assistência de Jérémy Doku. No início da segunda parte, aos 53, Charles De Ketelaere ampliou de cabeça.
O terceiro golo surgiu aos 65 minutos, num remate colocado de Kevin De Bruyne de fora da área. Já perto do fim, aos 85, Dodi Lukebakio fez o 4-0 e, apenas dois minutos depois, Nicolas Raskin fechou a goleada.
A Tunísia jogou a última meia hora com menos um jogador, após a expulsão de Ismaël Gharbi, por duplo amarelo.
A equipa de Rudi Garcia vinha de um triunfo por 2-0 sobre a Croácia, em Rijeka, no primeiro teste para o Mundial.
Os ‘diabos vermelhos’ seguem agora para os Estados Unidos, onde vão defrontar Egito, Irão e Nova Zelândia no Grupo G.
A Tunísia, orientada por Sabri Lamouchi, integra o Grupo F, com Países Baixos, Japão e Suécia.
O terceiro golo surgiu aos 65 minutos, num remate colocado de Kevin De Bruyne de fora da área. Já perto do fim, aos 85, Dodi Lukebakio fez o 4-0 e, apenas dois minutos depois, Nicolas Raskin fechou a goleada.
A Tunísia jogou a última meia hora com menos um jogador, após a expulsão de Ismaël Gharbi, por duplo amarelo.
A equipa de Rudi Garcia vinha de um triunfo por 2-0 sobre a Croácia, em Rijeka, no primeiro teste para o Mundial.
Os ‘diabos vermelhos’ seguem agora para os Estados Unidos, onde vão defrontar Egito, Irão e Nova Zelândia no Grupo G.
A Tunísia, orientada por Sabri Lamouchi, integra o Grupo F, com Países Baixos, Japão e Suécia.
(Com Lusa)