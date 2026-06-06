Bélgica goleia Tunísia





(Com Lusa)

No segundo particular de preparação para o Mundial2026, que arranca na quinta-feira, os belgas abriram o marcador aos 28 minutos, quando Leandro Trossard finalizou de muito perto após assistência de Jérémy Doku. No início da segunda parte, aos 53, Charles De Ketelaere ampliou de cabeça.O terceiro golo surgiu aos 65 minutos, num remate colocado de Kevin De Bruyne de fora da área. Já perto do fim, aos 85, Dodi Lukebakio fez o 4-0 e, apenas dois minutos depois, Nicolas Raskin fechou a goleada.A Tunísia jogou a última meia hora com menos um jogador, após a expulsão de Ismaël Gharbi, por duplo amarelo.A equipa de Rudi Garcia vinha de um triunfo por 2-0 sobre a Croácia, em Rijeka, no primeiro teste para o Mundial.Os ‘diabos vermelhos’ seguem agora para os Estados Unidos, onde vão defrontar Egito, Irão e Nova Zelândia no Grupo G.A Tunísia, orientada por Sabri Lamouchi, integra o Grupo F, com Países Baixos, Japão e Suécia.