Benin e Sudão na fase final da CAN2025

O Sudão recebeu Angola, que já estava apurada em primeiro lugar no grupo F, e conseguiu manter a sua baliza inviolável, o que foi suficiente para não ser ultrapassada pelo Níger, que foi vencer ao Gana por 2-1, e ter-se-ia apurado em segundo lugar caso os sudaneses tivessem sido derrotados pela seleção lusófona.



Isto porque ficariam em igualdade pontual e no confronto direto, critério que prevalece, o Níger estava em vantagem, visto que perdeu no Sudão por 1-0 e venceu em casa por 4-0.



Angola, orientada pelo português Pedro Gonçalves, dominou totalmente o grupo, somando 14 pontos em 18 possíveis, num percurso em que não sofreu qualquer derrota, empatando apenas dois jogos, seguido do Sudão, com oito, do Níger com sete, e do Gana, com três.



Nulo precioso para o Benim



Já no grupo D, o Benin precisava de pontuar na deslocação à Líbia, e saiu de lá com um nulo e um precioso ponto que lhe assegura o apuramento para a fase final, apesar de o Ruanda ter vencido na Nigéria, por 2-1.



A seleção nigeriana, que já estava apurada, confirmou o seu favoritismo, qualificando-se em primeiro lugar, com 11 pontos, seguido do Benin e do Ruanda, ambos com oito, e da Líbia, com cinco.



A fase final da CAN2025 será disputada em Marrocos, entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026,