Bielorrússia suspende competições de futebol, mas mantém I Liga

A Federação bielorussa emitiu um comunicado a anunciar a suspensão das competições dos referidos escalões etários e também o adiamento do início da Liga feminina de jovens até nova ordem e a explicar que esta decisão era tomada por recomendação do Ministério dos Desportos, sem aludir nessa nota oficial à pandemia que paralisou o futebol em toda a Europa.



O presidente da Bielorrrúsia, Alexandr Lukashenko, pediu à população para não entrar em pânico e continuar a praticar desportos, apesar de haver o registo oficial de 351 pessoas infetadas com a covid-19 e quatro óbitos.



Alguns jogadores estrangeiros e grupos de adeptos e associações de futebolistas profissionais já expressaram o seu desagrado pelo facto de a Liga bielorrussa de futebol não ter sido ainda suspensa, ao invés do que sucede com a maioria esmagadora dos campeonatos dos diversos países europeus.



A terceira jornada da competição iniciou-se hoje com dois jogos.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de um milhão de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 54 mil. Dos casos de infeção, cerca de 200.000 são considerados curados.



Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 560 mil infetados e perto de 39 mil mortos.



Em Portugal, que está em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 17 de abril, registaram-se 246 mortes e 9.886 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.