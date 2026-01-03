Bis de Chermiti dá vitória aos Rangers no `Old Firm`





(Com Lusa)

Com golos aos 50 e 59 minutos, o ponta de lança ‘bisou’ pela primeira vez ao 22.º encontro nos ‘protestantes’ e inverteu o tento do sul-coreano Yang Hyun-Jun, aos 19, tendo o inglês Mikey Moore selado o resultado, aos 71.Chermiti jogou quase a tempo inteiro pelo Rangers, que somou a terceira vitória consecutiva e fecha o pódio do campeonato, agora com os mesmos 38 pontos do Celtic, que perdeu pela segunda vez seguida e teve o médio português Paulo Bernardo no banco de suplentes - Jota segue lesionado.No histórico de 449 confrontos do ‘Old Firm’, o Rangers alcançou a 172.ª vitória e superou as 171 do Celtic, campeão da Escócia em 13 das últimas 14 temporadas, que averbou a sexta derrota para a Liga, e quarta nas derradeiras seis jornadas, e voltou a ceder na luta pelo pentacampeonato.Os dois clubes mais titulados da história do futebol escocês, que venceram 110 das 129 edições anteriores do campeonato - cada um soma 55 títulos - perseguem o líder Hearts, com 41 pontos, que já não é campeão desde 1959/60 e pode aumentar distâncias se triunfar hoje na receção ao último Livingston.O Rangers vai visitar o FC Porto em 29 de janeiro, para a oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa, prova na qual empatou na receção ao Sporting de Braga (1-1), na quinta ronda, em novembro de 2025, um mês depois de os minhotos terem vencido fora o Celtic (2-0), na segunda.