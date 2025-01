"Bis" de Isak dá triunfo ao Newcastle sobre os "wolves"

O avançado internacional sueco abriu o marcador no St. James’ Park, quando decorria o minuto 34, uma vantagem que foi dilatada já no segundo tempo, novamente por Isak, aos 57, antes de Anthony Gordon (74) "selar" o nono triunfo seguido do conjunto do norte de Inglaterra para todas as provas.



Com este desfecho, o Newcastle beneficiou do empate do quinto posicionado, o Chelsea, com o Bournemouth para ascender à quarta posição (38 pontos) da Premier League, que é liderada pelo Liverpool (47).



Já os "wolves", estão no 18.º posto, de descida, com 16 pontos, os mesmos do Ipswich (17.º).



José Sá, Rodrigo Gomes, Gonçalo Guedes foram opção inicial para Vitor Pereira, ao passo que Nelson Semedo foi lançado no segundo tempo e Carlos Borges viu o desaire do "banco".