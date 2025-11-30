`Bis` de Lautaro dá vitória ao Inter de Milão

O Inter Milão triunfou no terreno do Pisa, por 2-0, com Lautauro Martínez em destaque, e igualou no segundo lugar a Roma, que arrancou para a 13.ª jornada como líder da Liga italiana.

RTP /
EPA

VER MAIS
O avançado argentino, com golos aos 69 e 83 minutos, fez o Inter regressar aos triunfos na Serie A, depois do desaire com o eterno rival AC Milan (1-0) na última ronda, e subiu à liderança dos melhores da prova, com seis.

Com este triunfo, o atual vice-campeão italiano e europeu passou a somar 27 pontos, menos um que o AC Milan que subiu provisoriamente à liderança.

Ainda hoje, a Roma, que também leva 27 pontos, recebe o campeão Nápoles, que soma 25.

No primeiro jogo do dia, o Lecce, com os portugueses Danilo Veiga e Tiago Gabriel como titulares, recebeu e bateu o Torino, por 2-1, e fugiu aos lugares de descida.

O Lecce é agora 14.º classificado, com 13 pontos, três acima da zona proibida, enquanto Torino tem 14, no 12.º lugar.

(Com Lusa)

Artigos Relacionados

PUB
PUB