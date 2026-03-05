Bodo/Glimt garante quartos da Taça da Noruega antes da receção ao Sporting

Um ‘bis’ do médio Sondre Auklend, que marcou aos 32 e 74 minutos, garantiu o triunfo do Bodo/Glimt, que na quarta-feira, às 20:00 (horas de Lisboa) recebe o bicampeão português, na primeira mão dos oitavos de final da ‘Champions’, e que hoje ainda viu o Molde empatar a partida por Emil Breivik (69).



A formação norueguesa, que na presente edição da Liga dos Campeões, bateu equipas como o Manchester City, Atlético de Madrid e Inter Milão, visita o Estádio José Alvalade, em 17 de março, na segunda mão dos ‘oitavos’ da principal competição de clubes da UEFA.



O vencedor da eliminatória vai defrontar nos quartos de final da ‘Champions’ a equipa que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.



