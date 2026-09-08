Bola de Ouro. Quatro portugueses entre os nomeados

O prestigiado galardão, que premeia o melhor futebolista do mundo na última temporada, será entregue numa gala de gala marcada para o dia 26 de outubro de 2026, no coração de Londres.









A corrida deste ano promete ser uma das mais renhidas da década, misturando lendas vivas do desporto com a nova geração que já dita as regras no futebol mundial.

Os grandes favoritos e os regressos

A força da juventude

Entre os principais destaques da lista figuram estrelas dos relvados europeus. Vinícius Junior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham surgem com forte favoritismo após campanhas determinantes nos seus clubes.A Premier League faz-se representar em peso com o goleador Erling Haaland e o maestro do meio-campo Rodri, vencedor em 2024, além do capitão inglês Harry Kane, que continua a somar números impressionantes na Alemanha. O astro argentino Lionel Messi volta a marcar presença entre os eleitos, num ano em que a consistência e o talento de criativos como Bruno Fernandes e Achraf Hakimi também mereceram o devido reconhecimento por parte dos jurados internacionais.Um dos pontos altos das nomeações de 2026 é a consolidação de novos prodígios. O jovem espanhol Lamine Yamal, que tem encantado o mundo com a sua irreverência e maturidade precoce, fixa-se como um dos nomes mais entusiasmantes desta edição.A contagem decrescente para a grande noite do futebol mundial já começou, e o debate sobre quem levantará o troféu, em Londres, promete dominar as conversas dos adeptos até ao final de outubro.