Bola de Ouro. Rodri eleito o melhor do mundo

O internacional espanhol, de 28 anos, foi eleito o melhor jogador na temporada 2023/24, deixando imediatamente atrás três atletas do Real Madrid, nomeadamente o brasileiro Vinícius Júnior, apontado como o grande favorito, o inglês Jude Bellingham e o lateral Dani Carvajal, todos ausentes da cerimónia face ao boicote do clube ‘merengue’.Rodri, que se encontra a recuperar de uma grave lesão num joelho contraída em setembro, venceu o Euro2024 com Espanha, em julho, e foi eleito o melhor jogador desse torneio, além de ter ajudado o Manchester City a conquistar o inédito tetracampeonato em Inglaterra, a Supertaça Europeia, em agosto de 2023, e o Mundial de clubes, em dezembro do mesmo ano.

Há 64 anos que um futebolista espanhol não era agraciado com o ‘Ballon D’Or’, sendo que o último foi Luis Suárez, em 1960, já depois de Alfredo di Stéfano ter recebido o troféu em 1957 e 1959. (Foto: Sarah Meyssonnier - Reuters)



Já a Bola de Ouro para a melhor futebolista foi conquistado pelo segundo ano seguido pela espanhola Aitana Bonmatí, que superou no ‘pódio’ duas companheiras de equipa no FC Barcelona, a noruguesa Caroline Graham, segunda, e a compatriota Salma Paralluelo, terceira.





c/ Lusa