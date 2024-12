Bolonha desperdiça vantagem de dois golos e empata antes de defrontar Benfica

Em Turim, Ndoye abriu o ativo, aos 30 minutos, uma vantagem que viria a ser dilatada por Pobega, aos 52, para o emblema visitante, que permitiu à ‘juve’ chegar à igualdade, face aos remates certeiros de Koopmeiners (62) e Mbangula (90+2).



O internacional luso Francisco Conceição foi opção inicial de Thiago Motta, que foi expulso no segundo tempo, e cumpriu os 90 minutos.



O Bolonha é oitavo colocado, com 22 pontos, e a ‘vecchia signora’ sexta, com 27, numa classificação liderada pela Atalanta (34).



Na quarta-feira, o Bolonha desloca-se a Lisboa para jogar contra o Benfica, pelas 20:00, em jogo da sexta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.



Além do Benfica, 14.º classificado na ’Champions’, o Bolonha (33.º) vai defrontar o Sporting (10.º), em 29 de janeiro de 2025.