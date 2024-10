Bonucci vai integrar sub-20 italianos

“O Leonardo (Bonucci) está de volta a casa. Está a regressar numa função diferente, mas ainda com o mesmo entusiasmo e amor pela camisola 'azzurra'”, afirma o presidente da FIGC, Gabriele Gravina.



Leonardo Bonucci passou a maior parte da sua carreira na Juventus (2010-23, intercalada com uma temporada no AC Milan em 2017-18) e vestiu a camisola da seleção italiana 121 vezes (oito golos), tendo integrado a equipa campeã europeia em 2021.



O defesa, que terminou a carreira de jogador em maio, aos 37 anos, será adjunto de Bernardo Corradi, selecionador da seleção italiana de sub-20, qualificada para o Mundial de 2025 da categoria, no Chile (27 de setembro a 19 de outubro de 2025).



Bonucci, que também disputou e perdeu a final do Euro2012, terminou a carreira no Fenerbahçe, na Turquia, onde esteve de janeiro a maio de 2024, após uma passagem falhada na Bundesliga ao serviço do Union Berlim (julho a dezembro de 2023).