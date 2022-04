Bordéus agrava risco de despromoção

Para subir ao oitavo lugar, a equipa da casa, sem o lesionado Anthony Lopes na baliza, ancorou-se numa grande exibição ofensiva, com Moussa Dembele à cabeça.



O avançado abriu a contagem, aos 20 minutos, e fechou o marcador, aos 90+1, fazendo pelo meio mais uma assistência, para o 4-0 de Faivre, aos 46. O camaronês Toko Ekambi também ‘bisou’, aos 27 e 68, e o brasileiro Lucas Paquetá marcou aos 34.



Para os ‘girondins’, com Ricardo Mangas a titular, o golo de pouca consolação veio por um penálti de Sekou Mara, aos 84 minutos, que não evitou o regresso às derrotas.



Com apenas cinco triunfos, o Bordéus é 19.º e penúltimo, com 26 pontos, já a quatro dos lugares de permanência, e foi o único clube dos últimos quatro classificados a não pontuar nesta ronda.



Mais para cima, o Lyon reentrou nas contas da luta pelo acesso às competições europeias, ao ultrapassar o Lille, que sábado perdeu com o Lens (2-1), e o Nantes, hoje ‘empatado’ pelo Angers (1-1), chegando a oitavo, com 49 pontos.



A luta pela Europa esteve hoje ao rubro, com o empate do Estrasburgo, agora quinto classificado, a abrir a porta a aproximações dos perseguidores, mas também à ultrapassagem do Nice.



O emblema da Riviera voltou aos triunfos, depois de uma fase negativa, com um ‘bis’ de Andy Delort (54 e 88 minutos, o primeiro de penálti) na receção ao 16.º classificado Lorient, que ainda empatou por Lauriente (61) antes de sucumbir por 2-1.



O Nice é agora quarto, com 54 pontos, mais um do que Estrasburgo e Mónaco, e está a dois do Rennes, que é terceiro e perdeu na sexta-feira ante os monegascos, por 3-2.



Nantes, que ficou mais longe da Europa, e Angers empataram a uma bola, num duelo de equipas ‘tranquilas’ na tabela, o mesmo resultado registado num encontro de equipas no fundo da tabela, com o lanterna-vermelha Metz a receber o Clermont, 18.º e em lugar de ‘play-off’ de permanência/subida.



Troyes foi palco de outro 1-1, entre a equipa da casa e o ‘surpreendente’ Estrasburgo, com o português Abdu Conté, titular na equipa da casa, a ser substituído aos 74.



Noutra igualdade do dia, nem sequer houve golos, com Montpellier e Reims, já sem grandes objetivos no que resta da temporada, a empatarem a zero.



O último jogo do dia opõe os dois primeiros classificados, com o destacadíssimo líder Paris Saint-Germain a receber o Marselha, segundo a 12 pontos, em nova edição de uma das grandes rivalidades do futebol francês.