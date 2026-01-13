Futebol Internacional
Borussia Dortmund ganha na Liga alemã
O Borussia Dortmund venceu hoje por 3-0 o Werder Bremen, na 17.ª jornada da Liga alemã de futebol, aproximando-se provisoriamente do líder Bayern Munique, que só joga na quarta-feira.
O triunfo confortável no Signal Iduna Park reforçou o segundo lugar da equipa de Dortmund, com 36 pontos, contra 44 do Bayern e 32 do Estugarda, provisoriamente novo terceiro posicionado.
O internacional português Fábio Silva foi titular no ataque do Dortmund, saindo aos 84 minutos, para dar lugar a Adeyemi.
O resultado já estava feito, com os golos de Schlotterbeck (11 minutos), Sabitzer (76) e Guirassy (83).
O Estugarda, com uma vitória tangencial em casa por 3-2 sobre o Eintracht Frankfurt, é provisoriamente terceiro, ao atingir 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que tem menos dois jogos e recebe o Friburgo, na quarta-feira.
No Neckar Stadion, o Estugarda viu-se a perder no minuto cinco, com um cabeceamento de Rasmus Kristensen.
Ermedin Demirovic aproveitou uma descoordenação entre o guarda-redes Kaua Santos e Aurèle Amenda para empatar, aos 26, e, passados nove minutos, Deniz Undav deu a vantagem aos locais.
Nos 10 minutos finais, Ayoube Amaimouni-Echghouyab empatou a partida e, aos 87, Nikolas Nartey assegurou a vantagem final do Estugarda.
Também hoje, na luta pela manutenção, o Mainz venceu por 2-1 o Heidenheim, subindo ao 16.º lugar e relegando para último o adversário de hoje.
Widmer (30 minutos) e Admiri (48) marcaram para o Mainz, com o golo dos visitantes a ser apontado por Schimmer (60).
Mais cedo, o embate entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, agendado para hoje à noite, foi adiado devido às condições climatéricas.
Segundo a Liga alemã (DFL), as condições climatéricas em Hamburgo, onde se verifica alguma neve e gelo, criam riscos na cobertura do Volksparkstadion que desaconselham a realização da partida, que se deveria iniciar às 19:30 locais (20:30 em Lisboa).
Este é já o terceiro jogo que não se realiza na Alemanha após a pausa de inverno devido ao mau tempo - na 16.ª jornada, ficaram por jogar St.Pauli-Leipzig e Werder Bremen-Hoffenheim.
O Hamburgo, atualmente na 13.ª posição, conta no plantel com os portugueses Daniel Fernandes, Fábio Vieira e Fábio Baldé. O Bayer Leverkusen é o quarto classificado.
O internacional português Fábio Silva foi titular no ataque do Dortmund, saindo aos 84 minutos, para dar lugar a Adeyemi.
O resultado já estava feito, com os golos de Schlotterbeck (11 minutos), Sabitzer (76) e Guirassy (83).
O Estugarda, com uma vitória tangencial em casa por 3-2 sobre o Eintracht Frankfurt, é provisoriamente terceiro, ao atingir 32 pontos, mais três do que o Leipzig, que tem menos dois jogos e recebe o Friburgo, na quarta-feira.
No Neckar Stadion, o Estugarda viu-se a perder no minuto cinco, com um cabeceamento de Rasmus Kristensen.
Ermedin Demirovic aproveitou uma descoordenação entre o guarda-redes Kaua Santos e Aurèle Amenda para empatar, aos 26, e, passados nove minutos, Deniz Undav deu a vantagem aos locais.
Nos 10 minutos finais, Ayoube Amaimouni-Echghouyab empatou a partida e, aos 87, Nikolas Nartey assegurou a vantagem final do Estugarda.
Também hoje, na luta pela manutenção, o Mainz venceu por 2-1 o Heidenheim, subindo ao 16.º lugar e relegando para último o adversário de hoje.
Widmer (30 minutos) e Admiri (48) marcaram para o Mainz, com o golo dos visitantes a ser apontado por Schimmer (60).
Mais cedo, o embate entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, agendado para hoje à noite, foi adiado devido às condições climatéricas.
Segundo a Liga alemã (DFL), as condições climatéricas em Hamburgo, onde se verifica alguma neve e gelo, criam riscos na cobertura do Volksparkstadion que desaconselham a realização da partida, que se deveria iniciar às 19:30 locais (20:30 em Lisboa).
Este é já o terceiro jogo que não se realiza na Alemanha após a pausa de inverno devido ao mau tempo - na 16.ª jornada, ficaram por jogar St.Pauli-Leipzig e Werder Bremen-Hoffenheim.
O Hamburgo, atualmente na 13.ª posição, conta no plantel com os portugueses Daniel Fernandes, Fábio Vieira e Fábio Baldé. O Bayer Leverkusen é o quarto classificado.