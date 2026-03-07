Futebol Internacional
Borussia Dortmund regressa aos triunfos em Colónia
O Borussia Dortmund regressou hoje aos triunfos na Liga alemã de futebol, após dois encontros sem vencer, depois de se impor na visita ao Colónia, por 2-1, em jogo da 25.ª jornada.
O costa-marfinense Serhou Guirassy adiantou o Dortmund, aos 16 minutos, antes de o inglês Jahmai Simpson-Pusey ser expulso e deixar o Colónia com 10, aos 45+2, com Maximilian Beier a confirmar a vitória dos visitantes, aos 60, tendo o polaco Jakub Kaminski (89) reduzido.
Lançado aos 61 minutos, o avançado Fábio Silva foi derrubado na área do Colónia, aos 68, com o árbitro a marcar inicialmente grande penalidade, antes de reverter a decisão, com recurso ao videoárbitro, considerando que o defesa tocou a bola antes de derrubar o português.
Com este triunfo, o Borussia Dortmund mantém-se confortável no segundo lugar da Bundesliga, com 55 pontos, a 11 do líder Bayern Munique e com seis de avanço sobre o Hoffenheim, enquanto o Colónia é 13.º, com 24, dois pontos acima do lugar de acesso ao play-off de manutenção.
