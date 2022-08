Borussia Dortmund vence Bayer Leverkusen no jogo grande da ronda inaugural

Com o português Raphael Guerreiro a titular no Dortmund, Marco Réus, aos nove minutos, num lance repartido com Karim Adeyemi, foi o autor do único golo do encontro, que terminou com o central Tapsoba na baliza do Bayer Leverkusen.



O momento caricato aconteceu após o guarda-redes Lucas Hradecky ser expulso aos 90+2 minutos, quando tocou a bola com as mãos fora da área, e o recurso a Tapsoba foi a solução, dado que o Bayer Leverkusen tinha já esgotado as substituições.



No dérbi de Berlim, o Union, com o português Diogo Leite a titular, venceu por 3-1 o Hertha, com golos de Jordan Siebatcheu, aos 31 minutos, Sheraldo Becker, aos 50, e Robin Knoch, aos 54. O Hertha reduziu por Dodi Lukébakiu, aos 85 minutos.



O Borussia Mönchengladbach esteve a perder na receção ao Hoffenheim, que se adiantou aos 25 minutos por Robert Skov, mas deu a volta e conquistou um triunfo tranquilo por 3-1, com golos de Ramy Bensebaini, aos 42, Marcus Thuram, aos 71, e Nico Elvedi, aos 78.



O Hoffenheim, nono classificado em 2021/22, com um ponto de vantagem sobre o Borussia Mönchengladbach (10.º), ficou reduzido a 10 unidades desde os 19 minutos, devido à expulsão de Stefan Posch, que viu dois 'amarelos' em quatro minutos.



O Werder Bremen assinalou o regresso à I Liga alemã com um empate 2-2 em casa do Wolfsburgo, num jogo em que virou uma desvantagem de 1-0, com um golo de Lucas Nmecha, aos 11, para 1-2, por Nicolas Fullkrug, aos 21, e Leonardo Bittencourt, aos 23.



Josuha Guillavogui, lançado na partida ao intervalo, marcou aos 84 minutos o golo do empate e que resgatou um ponto na jornada inaugural da Bundesliga para o Wolfsburgo, que terminou em 12.º lugar o campeonato de 2021/22.



O Mainz, oitavo classificado na última época, venceu por 2-1 em casa do Bochum, que terminou em 13.º, com dois golos de Karim Onisiwo, aos 26 e 77 minutos. Kevin Stoger marcou para o Bochum, aos 39 minutos.



O Friburgo, sexto em 2021/22, goleou por 4-0 em casa do Augsburgo, que foi 14.º, com todos os golos marcados na segunda parte, por Michael Gregoritch, aos 46 minutos, Vincenzo Grifo, aos 47, Matthias Ginter, aos 61, e Ritsu Doan, aos 78.



Bayern Munique -- campeão em título -, Friburgo, Borussia Mönchengladbach, Union Berlim, Mainz e Borussia Dortmund venceram os seus jogos na estreia da Bundesliga e somam todos três pontos no topo da tabela classificativa.