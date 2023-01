Borussia Dortmund vence em Leverkusen e sobe ao quarto lugar de Champions

Com Haller a titular, depois de já ter sido suplente utilizado nos últimos dois jogos, em que regressou após o diagnóstico e cirurgia a um cancro nos testículos, a formação do Dortmund resolveu a difícil deslocação em ‘dois tempos’.



Ainda na primeira parte, com o defesa português Raphael Guerreiro no banco, Karim Adeyemi adiantou a equipa no marcador, aos 33 minutos, e na segunda metade foi um autogolo de Tapsoba a dar tranquilidade, com o 2-0, à formação de Dortmund, aos 53.



O triunfo deixa a equipa no quarto lugar, a três pontos do líder Bayern Munique, dois do Union Berlin, um do Leipzig, e com os mesmos 34 do Friburgo, quinto classificado, enquanto o Bayer Leverkusen é nono, com 24 pontos.



Mais cedo, em dia que encerrou a 18.ª ronda, o ‘lanterna vermelho’ Schalke conseguiu impor em casa um empate, sem golos, ao Colónia, equipa que segue no 12.º lugar.