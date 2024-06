Botafogo, de Artur Jorge, lidera o Brasileirão

Cuiabano, aos 10 minutos, e Júnior Santos, aos 57, já depois de Gustavo Nunes ter empatado para a equipa do Rio Grande do Sul, aos 21, deram o triunfo ao "fogão", que permanece no primeiro lugar do Brasileirão, com 19 pontos.O Botafogo beneficiou dos empates de Flamengo, no terreno do Athletico Paranaense (1-1) e do Bahia, na visita ao Criciuma (2-2), para se isolar na dianteira, com mais um ponto.O Cuiabá, de Petit, goleou em casa por 5-0 o Fortaleza, ascendendo ao 14.º lugar, com sete pontos, em igualdade com Vasco da Gama, de Álvaro Pacheco, que não foi além da igualdade 0-0 na receção ao Cruzeiro, e Corinthians, de António Oliveira, que também empatou em casa, 2-2 com o São Paulo.Na terça-feira, o bicampeão Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, sétimo com 14 pontos, visita o Atlético Mineiro, que tem menos um ponto.