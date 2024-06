Botafogo, de Artur Jorge, vence e é líder provisório do Brasileirão

No dérbi ‘carioca’, o Botafogo garantiu o triunfo com um golo de cabeça do central angolano Bastos, aos 66 minutos, no seguimento de um pontapé de canto.



“Fomos claramente dominadores. O Fluminense é uma equipa tremenda e muito difícil, mas hoje tivemos um Botafogo que mostrou ter sido bastante superior. O que criámos foi claramente justo e merecido”, disse no final o treinador português.



O Botafogo, que leva oito jogos sem perder, com cinco vitórias e três empates, lidera agora o Brasileirão, com 16 pontos, mais dois do que Flamengo e Bahia, e três do que São Paulo, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, todos com menos um jogo.



Na ronda, o Atlético Mineiro, que tem ainda esse jogo em atraso, venceu também na terça-feira à noite, na visita ao Bragantino (2-1), de Pedro Caixinha.



A equipa 'paulista', a jogar em casa, esteve a vencer com um golo de Lucas Evangelista, aos 26 minutos, mas, ainda antes do intervalo, Zaracho, aos 43, e Paulinho, aos 45, deram a volta ao marcador para a formação 'mineira'.



O Bragantino é sétimo, com 12 pontos, mas com vantagem no número de jogos disputados em relação aos seus mais diretos perseguidores, Palmeiras, Internacional, Cruzeiro, Fortaleza e Juventude.



Nos jogos de terça-feira, também o Corinthians, de António Oliveira, entrou em campo, mas o ‘timão’, que esteve a vencer fora por 2-0, consentiu o empate em casa do Atlético Goianense, num jogo em que ficou reduzido a 10 jogadores.



A equipa marcou por Yuri Alberto (16 e 64 minutos), o segundo golo já após a expulsão de Gustavo Henrique (35 minutos), mas não conseguiu segurar a vantagem, com a formação de Goiânia a reduzir com um autogolo de Cacá (67) e a fazer o 2-2 por Shaylon (90+3, de grande penalidade).



No campeonato, o Corinthians é 15.º, com apenas seis pontos, resultantes de uma vitória e três empates, em oito jogos.