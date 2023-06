Botafogo, de Luís Castro, empata e vai disputar play-off na Taça Sul-Americana

Na sexta e derradeira ronda da fase de grupos, os cariocas até se colocaram em vantagem, por intermédio de Marlon Freitas, aos 19 minutos, só que o próprio médio acabaria expulso, aos 67, antes de Yorman Zapata repor a igualdade para os chilenos, aos 80.



O Botafogo fechou o grupo na segunda posição, com 10 pontos, sem qualquer derrota, mas com quatro empates, ficando atrás do líder Liga de Quito, que garantiu a qualificação direta para os oitavos de final.



Já o emblema da ‘estrela solitária’, que comanda isolado o Brasileirão, terá agora de disputar um play-off de acesso aos ‘oitavos' com um dos terceiros classificados da Taça Libertadores.



Após a partida no Rio de Janeiro, o técnico Luís Castro confirmou ter recebido uma proposta do Al Nassr, em que alinha Cristiano Ronaldo, e admitiu que hoje irá decidir se fica no Botafogo ou se ruma à Arábia Saudita.



“Na terça-feira, tive uma reunião com John Textor [proprietário do Botafogo]. Falámos sobre o momento do clube, comentámos sobre a vitória sobre o Palmeiras [no campeonato] e sobre o interesse do Al Nassr em mim. Decidimos voltar a ter uma reunião com o meu empresário. O meu advogado soube da proposta [do Al Nassr]. Eu só vou tomar uma posição depois da reunião com meu empresário amanhã [hoje]. Depois disso, direi alguma coisa. É isso que eu posso dizer neste momento”, comentou na conferência de imprensa.