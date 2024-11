Botafogo empata e permite aproximação do Palmeiras

Horas depois de o Palmeiras ter vencido em casa do Bahia (2-1), o clube carioca entrava pressionado no terreno do conjunto de Belo Horizonte e acabou por não ir além de um empate a zero.



O Botafogo não aproveitou o facto de ter jogado mais de uma hora em vantagem numérica, depois de Rubens ter visto dois amarelos em três minutos (37 e 40), com a equipa de Artur Jorge a terminar também com 10, face à expulsão do argentino Alexander Barbosa, admoestado duas vezes nos descontos da segunda parte (90+3 e 90+8).



O final do encontro foi tenso, com os jogadores do Botafogo a envolverem-se com alguns seguranças, acabando por Luiz Henrique ser expulso já depois de estar nos balneários, após a intervenção do videoárbitro, que viu o avançado atirar uma garrafa a um elemento da organização.



Com este empate, o Botafogo passou a ter apenas dois pontos de vantagem sobre o Palmeiras, segundo classificado, quando faltam apenas quatro jornadas e as duas equipas têm encontro marcado em São Paulo para a 36.ª jornada, em 27 de novembro.



O encontro de Belo Horizonte foi uma antevisão da final da Taça Libertadores, entre Botafogo e Atlético Mineiro, marcada para 30 de novembro, em Buenos Aires.