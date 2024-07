Botafogo empata e segue líder no Brasileirão

O "fogão" continua líder do Brasileirão, com mais três pontos do que o Flamengo, embora os "rubro negros" tenham menos um jogo disputado.



Em São Paulo, o Botafogo viu-se a perder aos seis minutos, com um golo de Lucas Moura, de grande penalidade, mas os cariocas ainda deram a volta ao marcador na primeira parte, com golos de Tiquinho Soares, também de penálti, aos 12, e Cuiabano, aos 22.



Já no segundo tempo, aos 61 minutos, Ferreirinha, assistido por Lucas Moura, restabeleceu a igualdade.



O empate pôs fim à série de cinco vitórias consecutivas, mas o técnico português Artur Jorge valorizou a primeira volta da equipa, com um total de 40 pontos, sublinhando que a consistência na segunda metade será fundamental.