"Boxing Day" o futebol para todos os gostos

Nas Ilhas Britânicas, o futebol é rei por estes dias, com a Premier League, a marcar uma jornada para este dia, com transmissões televisivas que batem recordes e estádios lotados.



Para os amantes do futebol, o "Boxing Day" é único. No dia seguinte ao Natal, os campos enchem-se com adeptos vestidos a rigor com barretes de Pai Natal, usando as prendas que receberam na véspera, muita das vezes a nova camisola da sua equipa favorita.



No Reino Unido, o dia a seguir ao natal é feriado, e é dedicado por norma a grandes promoções no comércio, originando enchentes nos principais centros comerciais e artérias destinadas ao comércio tradicional.



Além do comércio, o "Boxing Day" tornou-se na segunda metade do século XX, um dia devotado ao desporto.



Em 2004 o treinador português Carlos Queiroz, então a trabalhar no Manchester United, explicava-me o porquê da existência do "Boxing Day", referindo a necessidade do futebol oferecer espetáculos e fazer receitas, numa altura do ano em que as ofertas são diversificadas desde o cinema, ao circo, aos espetáculos musicais e às exposições culturais.



Muitos portugueses em ação



Esta quinta-feira a partir das 12h30 a bola começa a rolar com o início do jogo Manchester City-Everton, com a possível presença de quatro portugueses: Bernardo Silva e Matheus Nunes, do lado dos “citizens”; João Virgínia e Youssef Chermiti pelos “toffees”.



Depois a partir das 15h00 realizam-se dois jogos: Chelsea-Fulham, Nottingham-Tottenham, Souhhampton-West Ham, Bourmemouth-Crystal Palace, Newcastle-Aston Villa, Wolverhampton- Manchester United e Liverpool-Leicester.





Destes jogos a atenção dos portugueses está centrada no desafio em que o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, se desloca ao terreno do Chelsea.





Recorde-se que esta época a principal liga do futebol inglês conta com 22 futebolistas portugueses, três treinadores e um coordenador técnico.





A jornada completa-se sexta-feira com os jogos: Brighton-Brentford e Arsenal-Ipswich Town.