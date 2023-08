Braga discute com o "Pana" vaga na "Champions"

Após eliminarem os sérvios do Backa Topola na terceira pré-eliminatória, com triunfos por 3-0, em casa, e 4-1, fora, os minhotos deparam-se agora com o derradeiro obstáculo para se juntarem a Benfica e FC Porto na principal competição europeia de clubes, em que estiveram presentes em 2010/11 e 2012/13.





O SC Braga está atualmente numa série de duas vitórias e com um ataque de elevada produção. Nos últimos dois jogos que venceu, o conjunto minhoto fez quatro golos em cada um deles e leva um total de 12 tentos apontados nas quatro partidas oficiais disputadas até ao momento.





Do outro lado do relvado vai estar o atual vice-campeão grego, que também leva quatro jogos na presente temporada, mas todos em contexto europeu.





Depois de eliminar o Dnipro, a formação de Atenas causou surpresa ao deixar pelo caminho o Marselha, resultado que também serve de aviso para quem possa cair na tentação de dar por garantida uma eliminatória cujo apito inicial ainda está por surgir.





Em Braga, de resto, vão apresentar-se alguns nomes conhecidos do futebol europeu e, inclusive, português, casos de Filip Djuricic, Andraz Sporar ou o brasileiro Bernard.



O que está para trás