Braga empresta Lucas Piazón ao Botafogo

Piazón foi contratado pelo Sporting de Braga em janeiro do ano passado, proveniente do Rio Ave, tendo assinado seis golos em 27 partidas oficiais na segunda metade de 2020/21, um dos quais na final da Taça de Portugal, na final diante do Benfica (2-0).No entanto,Além de Chelsea, Rio Ave e Sporting de Braga, Lucas Piazón conta ainda com passagens por Málaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Chievo, em todos eles cedido pelos londrinos.No Botafogo, o médio ofensivo poderá vir a ser treinado pelo português Luís Castro, atual técnico do Al-Duhail (Qatar), que tem sido apontado pela imprensa brasileira como estando próximo de assinar pelo emblema do Rio de Janeiro.