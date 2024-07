Bragantino, de Pedro Caixinha, derrotado na receção ao Fluminense

Três dias depois de ter ultrapassado os equatorianos do Barcelona rumo aos oitavos de final da Taça sul-americana, a equipa do técnico luso foi incapaz de superar um adversário que procura fugir aos lugares de descida.



Hoje, no Estádio Nabi Abi Chedid, o golo que decidiu o desafio aconteceu em cima do intervalo, aos 44 minutos, por intermédio do jovem avançado Kauã Elias, de apenas 18 anos.



Com este desfecho, o Bragantino prossegue no nono posto, com 25 pontos, juntamente com o Athletico Paranaense (oitavo) e Atlético Mineiro (10.º), que ainda vão entrar em campo nesta ronda.



Já o Fluminense, que somou o terceiro triunfo seguido, está agora na 18.ª e antepenúltima posição da tabela, com os mesmos 17 pontos do Cuiabá (17.º), do luso Petit, que tem dois desafios por disputar, um dos quais no dia de hoje com o Athletico Paranaense.



Mais cedo, o líder Botafogo, do português Artur Jorge, foi derrotado em casa pelo Cruzeiro (quinto classificado), por 3-0, com a equipa a somar o segundo jogo seguido sem vencer e a ficar à mercê do Flamengo, que está a três pontos e tem menos dois jogos disputados, enquanto o terceiro colocado Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu em casa com o Vitória (16.º) por 2-0.