Bragantino, de Pedro Caixinha, perde com o Flamengo

No Maracanã, em jogo em que o filho Matheus Bachi liderou o "mengão", devido a um problema cardíaco do treinador Tite, a equipa da casa esteve a vencer por 1-0, com um golo do regressado Michael, após três épocas no Al Hilal, de Jorge Jesus, aos 17 minutos.O Bragantino ainda empatou por Douglas Mendes, aos 57 minutos, mas o Flamengo restabeleceu rapidamente a vantagem, após autogolo de Raul, aos 59.”, disse no final o treinador português.Já o Flamengo segue no terceiro lugar, com os mesmos 44 pontos do Palmeiras, mas menos um jogo, e está a quatro do líder Fortaleza, e três do Botafogo, com mais um jogo e que empatou no domingo em casa do Bahia e caiu para a vice-liderança.