Brasil e Alemanha entram na fase a eliminar

Após vencer o Grupo C, o ‘escrete’ defronta nos 16 avos de final o Japão, segundo do agrupamento F, a partir das 18:00 (horas em Lisboa), em Houston, nos Estados Unidos.



Pouco depois, às 21:30, a ‘mannschaft’, primeira do Grupo E, enfrenta o Paraguai, terceiro da ‘poule’ D, em Foxborough.



O vencedor deste embate vai encontrar nos oitavos de final a França ou a Suécia, que se defrontam na quinta-feira, enquanto quem levar a melhor do encontro entre brasileiros e japoneses vai lutar por um lugar nos ‘quartos’ com Noruega ou Costa do Marfim.