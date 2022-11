Brasil. Neymar fora da fase de grupos com lesão no tornozelo

“Neymar e Danilo fizeram exames esta sexta-feira e encontramos uma lesão dos ligamentos nos tornozelos de ambos. Os dois vão falhar o próximo jogo e estarão de prevenção logo a seguir enquanto serão tratados para ficarem em forma e jogarem novamente no Mundial”, disse o médico aos jornalistas.



O Brasil venceu na estreia no Mundial 2022, ao vencer a Sérvia por 2-0, com dois golos de Richarlison. Na segunda-feira, os canarinhos vão defrontar a Suíça e na terceira jornada jogará frente aos Camarões.



O Brasil está inserido no grupo G do Mundial 2022, a ser disputado no Catar.