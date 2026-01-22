Brasileiro Casemiro vai deixar Manchester United no final da época

“O lendário médio cumpriu quatro épocas no clube, disputando 146 jogos e marcando 21 golos até ao momento. Um vencedor em série, Casemiro foi apresentado em Old Trafford em agosto de 2022, e rapidamente se tornou um dos favoritos dos adeptos devido à sua natureza combativa e habilidade para marcar golos em momentos cruciais”, destacaram os ‘red devils’, em comunicado.



O jogador de 33 anos chegou ao Manchester United proveniente do Real Madrid, que começou a representar em 2012/13 e pelo qual conquistou cinco Ligas dos Campeões, três campeonatos espanhóis, três Mundiais de clubes, uma Taça do Rei e três Supertaças de Espanha.



Formado no São Paulo, Casemiro foi emprestado pelos madridistas ao FC Porto, em 2014/15.



“Levarei o Manchester United comigo por toda a minha vida. Desde o primeiro dia que entrei neste bonito estádio, senti a paixão de Old Trafford e o amor por este clube especial, que agora partilho com os adeptos”, declarou o médio.



Internacional brasileiro em 82 ocasiões, Casemiro conquistou uma Taça de Inglaterra (2024) e uma Taça da Liga (2023) pelos ‘red devils’.

