Bravos e Lunda Sul perdem na Taça da Confederação

Os angolanos do Bravos do Maquis perderam 1-0 na estreia da Taça da Confederação africana em futebol na visita do Simba Club Sport, da Tanzânia, em jogo da primeira jornada do Grupo A.

O golo foi marcado por Jean Charles Ahoua, aos 27, de penálti, antes de Emmanuel falhar um penálti do lado dos angolanos.



Para a mesma competição, o Desportivo da Lunda Sul perdeu diante do RSB Berkane, de Marrocos, no reduto deste, para o Grupo B, por 2-0.



Aos 21, Abdelhac Assal, abriu o marcador, enquanto Yassine Labhiri, aos 74, sentenciou o resultado.



Na terça-feira, para a Liga dos Clubes Campeões africanos, os angolanos do Sagrada Esperança foram goleados por 5-1 no reduto dos egípcios do Pyramids, no jogo de estreia no Grupo D.