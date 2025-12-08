Futebol Internacional
Bruno Fernandes bisa e Manchester United sobe seis posições para sexto
Bruno Fernandes inaugurou e fechou hoje o marcador no triunfo do Manchester United, por concludente 4-1, em casa do lanterna-vermelha Wolverhampton, que permitiu um salto de seis lugares até à sexta posição da Liga inglesa de futebol.
Foi aos 25 minutos que o médio português abriu o ativo no desafio de encerramento da 15.ª jornada, mesmo tendo escorregado, chutando no chão para o tento que colocou a formação de Rúben Amorim na frente, acabando por bisar aos 82, na marcação de um penálti.
O Wolverthampton, que teve Toti como titular, o guarda-redes José Sá a suplente e Rodrigo Gomes lesionado, ainda empatou, aos 45+2, pelo haitiano Jean-Ricner Bellegarde.
Os ‘red devils’ foram mais consistentes na etapa complementar e Diogo Dalot assistiu o camaronês Bryan Mbeumo para o segundo, aos 51.
Bruno Fernandes não ficou atrás e, aos 63, cruzou para Mason Mount fazer o terceiro, que praticamente sentenciava a partida.
Com este resultado, o Manchester United subiu à sexta posição, com os mesmos 25 pontos do Chelsea, quinto, e a um do Cristal Palace, quarto classificado, lugar que vale apuramento para a Liga dos Campeões.
Apesar de ter perdido nesta ronda, por 2-1 com o Aston Villa, o Arsenal continua a liderar, com 33 pontos, mais dois do que o Manchester City, com 31, num pódio fechado pelo surpreendente Aston Villa, com 30.
O Wolverhampton continua o seu desempenho de pesadelo, com somente dois pontos em 15 rondas.
